Европа представила контрпредложение к мирному плану США: что это значит для Украины

Европейский план был сформирован как ответ на 28-пунктный проект США, который, по оценкам критиков, давал Москве значительные преимущества, такие как возврат РФ в G8.

Новый же план включает ограничения для Украины: в частности, предлагается установить численность армии в мирное время на уровне 800 тыс. военнослужащих, тогда как предыдущие версии подобных предложений не содержали такого требования.

В документ также внесено обязательство проведения выборов сразу после подписания соглашения.

При этом европейские государства исключили из плана требование России о политических изменениях на Донбассе и отказались от пункта, предусматривавшего передачу США половины доходов от замороженных российских активов.

Позиция США и реакция на переговоры

По итогам экстренного саммита в Женеве американская сторона заявила о корректировках своего предложения.

Марк Рубио отметил: "Я считаю, что это очень, очень содержательная, я бы сказал, пожалуй, лучшая встреча и день, которые мы имели до сих пор за весь этот процесс".

Он добавил, что окончательное решение предстоит утвердить лидерам США и России, поскольку Москва неоднократно меняла свои условия.

В то же время президент США раскритиковал Украину за отсутствие "нулевой благодарности", а также выразил недовольство тем, что европейские государства, по его словам, делают недостаточно для достижения мира.

Критика американского плана и обвинения в его происхождении

Американское предложение подверглось острой критике как внутри США, так и за их пределами.

Ряд оппонентов заявляли, что документ выглядит "списком желаний для Путина". Возникли обвинения, что первоначальный текст будто бы был написан на русском языке.

Меган Моббс утверждала, что формулировки соответствуют стилю российских государственных документов и могли быть лишь переведены на английский.

Представители администрации отвергли эти предположения, настаивая, что план полностью разработан в Вашингтоне и основан на предложениях обеих сторон конфликта.

Политические последствия и позиции стран-партнеров

Лидеры европейских стран подчеркнули важность координации усилий и выразили готовность работать над компромиссным вариантом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился в соблюдении установленных США сроков: "Сейчас я не уверен, что мы получим решение, которое хочет президент Трамп, в ближайшие несколько дней".

Премьер Польши Дональд Туск заявил о необходимости ясности: "Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто автор плана и где он был создан".

Европейское контрпредложение предполагает, что обсуждение возможного территориального урегулирования должно начинаться от фактической линии фронта.

Также оно закрепляет принцип сохранения российских активов в заморозке до момента компенсации ущерба Украине.