Кая Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп "прав", когда критикует европейские страны за продолжение закупки найти и газа из России. Она считает, что государства ЕС должны отказаться от российских энергоносителей.

Еврокомиссия уже вынесла предложение о постепенном прекращении закупок российской нефти и газа до 1 января 2028 года. Это часть стратегии Брюсселя, направленной на разрыв длительных энергетических связей с Москвой после вторжения России в Украину.

Большинство государств ЕС остановили импорт российской нефти еще в 2022 году, а топлива - в 2023-м. В то же время Венгрия и Словакия до сих пор продолжают поставки.

"Эта зависимость подпитывает войну"

Каллас подчеркнула, что заявления Трампа небезосновательны.

"Конечно, он прав. Мы давно говорим, что зависимость от российской нефти и газа фактически подпитывает войну", - заявляет глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что обидно видеть, как не все государства ЕС отказались от российских ресурсов, хотя соседние страны предлагают реальные альтернативы.

Не санкции, а альтернативы

Каллас объяснила, что не считает нужным вводить санкции против Венгрии или Словакии. По ее мнению, этим странам следует "активнее пользоваться альтернативами, которые предлагают соседи, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, как призывает президент Трамп".

Словакия отреагировала

В среду Словакия ответила на критику относительно закупок российских энергоносителей. Министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что страна готова обсуждать этот вопрос, но в то же время обратил внимание на рост закупок российского сжиженного газа в Западной Европе на 30% за последний год.

"Франция, Испания и Нидерланды... видите, ситуация немного сложнее, чем просто черное и белое", - подчеркнул он.