Вице-президент США на следующей неделе посетит Францию и Германию
Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже на следующей неделе поедет во Францию и Германию. В частности, он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как обращает внимание AP, это будет первая зарубежная поездка Джей Ди Вэнса после вступления в должность вице-президента США.
В частности, в Париже он будет участвовать в саммите по искусственному интеллекту AI Action Summit, который пройдет 10-11 февраля.
При этом с 14 по 16 февраля вице-президент США будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности.
AP отмечает, что это произойдет в то время, когда администрация Трампа решает, стоит ли поддерживать американскую помощь в сфере безопасности и экономики Украине. А также как сдержать растущее партнерство между Россией и Ираном и сдержать Китай.
Примечательно, что на саммите в Париже, вероятно, будет присутствовать вице-премьер Китая Дин Сюэсян. На мероприятии будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В Елисейском президентском дворце также запланирован ужин с участием высших должностных лиц и руководителей компаний.
На Мюнхенской конференции будет Кит Келлог
Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Келлога, он планирует обсудить вопрос завершения войны России против Украины. Для этого он проведет встречи с союзниками США.
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