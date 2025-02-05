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Вице-президент США на следующей неделе посетит Францию и Германию

Среда 05 февраля 2025 19:04
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Вице-президент США на следующей неделе посетит Францию и Германию Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже на следующей неделе поедет во Францию и Германию. В частности, он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как обращает внимание AP, это будет первая зарубежная поездка Джей Ди Вэнса после вступления в должность вице-президента США.

В частности, в Париже он будет участвовать в саммите по искусственному интеллекту AI Action Summit, который пройдет 10-11 февраля.

При этом с 14 по 16 февраля вице-президент США будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности.

AP отмечает, что это произойдет в то время, когда администрация Трампа решает, стоит ли поддерживать американскую помощь в сфере безопасности и экономики Украине. А также как сдержать растущее партнерство между Россией и Ираном и сдержать Китай.

Примечательно, что на саммите в Париже, вероятно, будет присутствовать вице-премьер Китая Дин Сюэсян. На мероприятии будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В Елисейском президентском дворце также запланирован ужин с участием высших должностных лиц и руководителей компаний.

На Мюнхенской конференции будет Кит Келлог

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Келлога, он планирует обсудить вопрос завершения войны России против Украины. Для этого он проведет встречи с союзниками США.

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Франция Соединенные Штаты Америки Париж Мюнхенская конференция по безопасности Джей Ди Вэнс
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