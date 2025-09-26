Европа не должна нести всю ответственность за помощь Украине, - Каллас

Она отметила, что особое значение имеет позиция президента США Дональда Трампа. "Он обещал остановить убийства. Так что это не может быть только на нас", - сказала Каллас.

Ее слова прозвучали на фоне неожиданного изменения риторики Трампа о войне между России против Украины.

Заявления Трампа и реакция Европы

На этой неделе Трамп заявил, что считает Украину "способной сражаться и вернуть все свои территории в первоначальной форме". Он добавил, что это возможно при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать что хотят" с американским оружием.

Хотя многие европейские политики приветствовали более позитивные заявления, часть экспертов предостерегла. По их мнению, Трамп может планировать сократить участие США и переложить ответственность на союзников.

"НАТО невозможно без США. Америка - величайший союзник в НАТО. Так что разговор о НАТО всегда означает и разговор о роли США", - подчеркнула Каллас.

Энергетика и санкции

Трамп ранее настаивал, чтобы страны НАТО полностью прекратили импорт российской нефти и газа. Он увязывал это с дальнейшими мерами Вашингтона по тарифам и санкциям.

"Трамп был прав. Мы сократили закупки нефти и газа на 80%. Если бы все поступали так же, эффект был бы значительно больше. Мы приняли 19 пакетов санкций. Если бы союзники их зеркально повторили, война закончилась бы быстрее", - заявила Каллас.

Она добавила, что США должны использовать свое влияние на Венгрию и Словакию - крупнейших импортеров российской энергии в ЕС.

Каллас положительно оценила недавний разговор Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Переговоры с Москвой и угрозы в Европе

Американские дипломаты заявляли, что санкции могут осложнить переговоры с Россией. Однако, по словам Каллас, Москва не подходит к ним добросовестно.

"Я понимаю, что американцы говорят - они не хотят давить на Россию, чтобы не закрывать каналы коммуникации. Но все эти жесты доброй воли на деле приводят лишь к эскалации. Это используется Путиным", - подчеркнула она.

Тем временем Европу тревожат новые инциденты в воздушном пространстве. Российские дроны и самолеты нарушали границы, в Дании фиксировались неопознанные дроны над аэропортами.

"Путин испытывает нас, проверяет, как далеко он может зайти. Он хочет увидеть нашу реакцию", - сказала Каллас.

Репарации с России

Каллас также призвала использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Этот вопрос вынесен на обсуждение министров финансов G7, запланированное на 1 октября.

"Если мы понимаем, что никто за этим столом не может всерьез говорить о восстановлении Украины за счет налогоплательщиков, значит нужно искать другие решения. Россия должна заплатить за разрушения, которые она нанесла", - подчеркнула дипломат.