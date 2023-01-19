Лавров сравнил россиян с евреями времен Холокоста, а США с Гитлером. В МИД ответили

МИД осуждает циничное заявление министра РФ Сергея Лаврова, в котором он сравнил россиян с евреями времен Холокоста, а действия США и их союзников с Гитлером. Выдача себя за "жертву" не поможет ему избежать наказания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос". Заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста", - отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит, поскольку современная Россия полна ненависти к другим народам.

"Приветствуем скорую реакцию Еврейского конгресса Европы. Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова. На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Также как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", - подытожил Николенко.

Что сказал Лавров

Вчера, 18 января, глава МИД Сергей Лавров выдал очередную порцию абсурда. Он сравнил действия США и ее союзников в рамках помощи Украине с действиями Гитлера во время Второй мировой войны.

Российский министр также пожаловался на то, что якобы некоторые политологи размышляют над "деколонизацией России", потому что "она им мешает".

"Сейчас США сформировали коалицию из практически всех входящих в НАТО и не только европейцев из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - "окончательного решения российского вопроса", - сказал Лавров.

На эти слова российский глава МИД уже отреагировали в Европейском еврейском конгрессе. Там заявили, что были шокированы и ошеломлены высказываниями Лаврова, а президент конгресса Ариэль Музикант призвал министра извиниться и отозвать эти комментарии.

Напомним, что Лавров уже не в первый раз попадает в подобный скандал. В прошлом году он назвал евреев "самыми ярыми антисемитами". Чем заставил российского диктатора Владимира Путина извиняться перед Израилем.