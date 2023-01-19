"Как он смеет": США и Израиль резко раскритиковали Лаврова за слова о россиянах и Холокосте

США осуждают слова российского министра Сергея Лаврова, сравнившего международную изоляцию РФ с убийством евреев во время Холокоста. В свою очередь Израиль назвал его слова неприемлемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" и израильское издание ynet.co.il.

Реакция Белого дома

"Как он (Лавров - ред.) смеет сравнивать что-то с Холокостом! Что-нибудь, не говоря уже о войне, которую они развязали!" - заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он акцентировал, что слова российского министра настолько абсурдны, что "на это не стоит реагировать". Кирби также подчеркнул, с тех пор как Россия вторглась в Украину, сначала в 2014 году, затем, гораздо масштабнее, в начале 2022 года, заявления о том, что россияне "являются жертвами", выглядят совершенно бессмысленно.

"Сегодня и с самого начала Путин пытается представить ситуацию как то, что России-матушке угрожают. Это ложь", - заявил Кирби.

Также он назвал заявление Лаврова "бредом" и "бессмысленностью".

Как ответил Израиль

Также с ответом не заставила себя ждать и израильская сторона. В МИДе Израиля решительно осудили заявление Лаврова и обвинили в искажении истории.

"Любое сравнение или сопоставление текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по уничтожению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших и должно быть решительно отвергнуто", - отметили в израильском МИД.

Напомним, что вчера глава МИД РФ Сергей Лавров выдал циничное заявление, он сравнил россиян с евреями времен Холокоста, а помощь украинцам со стороны США и их союзников он сравнил с Гитлером.

Добавим, что украинская сторона ответила на слова Лаврова. Так, а МИД отметили, выдача себя за "жертву" не поможет российскому министру избежать наказания за преступления против нашей страны.

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