Європа може обмежити поставки газу по "Північному потоку-2", - прем'єр України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що Європейський союз може самостійно регулювати поставки газу з Росії. Так, компетентні органи ЄС можуть обмежити обсяги поставок газу по "Північному потоку-2".

За словами глави уряду, така можливість передбачена вимогами Третього енергетичного пакета ЄС.

"Навіть якщо "Північний потік" запрацює, компетентні органи ЄС мають можливість обмежити використання "Газпромом" трубопроводів "Опал" та "Євгал", які є наземними продовженнями як "Північного потоку", так і "Північного потоку-2" відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, Київ виступає проти запуску "Північного потоку-2", оскільки трубопровід пролягає в обхід української території, що дозволяє Росії відмовитися від транзиту газу через Україну. Обмеження поставок по "Північному потоку-2" може зберегти транзит російського газу в Європу через Україну.