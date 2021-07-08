Європа може обмежити поставки газу по "Північному потоку-2", - прем'єр України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що Європейський союз може самостійно регулювати поставки газу з Росії. Так, компетентні органи ЄС можуть обмежити обсяги поставок газу по "Північному потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єра виданню LRT.
За словами глави уряду, така можливість передбачена вимогами Третього енергетичного пакета ЄС.
"Навіть якщо "Північний потік" запрацює, компетентні органи ЄС мають можливість обмежити використання "Газпромом" трубопроводів "Опал" та "Євгал", які є наземними продовженнями як "Північного потоку", так і "Північного потоку-2" відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС", - сказав Шмигаль.
Зазначимо, Київ виступає проти запуску "Північного потоку-2", оскільки трубопровід пролягає в обхід української території, що дозволяє Росії відмовитися від транзиту газу через Україну. Обмеження поставок по "Північному потоку-2" може зберегти транзит російського газу в Європу через Україну.
Нагадаємо, напередодні глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав прийнятну для України гарантію для запуску "Північного потоку-2".
Крім того, питання російського газопроводу планується обговорити під час візиту президента України в Німеччину.