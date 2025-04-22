Европа назвала США "красные линии" для мирной сделки по Украине, - глава МИД Франции

Европейские державы на прошлой неделе сообщили Соединенным Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для них предметом переговоров.

Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украина, США, Франция, Великобритания и Германия провели 17 апреля в Париже первые совместные переговоры после прихода к власти президента Дональда Трампа, на которых обменялись мнениями о путях прекращения более чем трехлетней войны.

Высокопоставленные должностные лица, включая госсекретаря США Марко Рубио, вновь встретятся в Лондоне 23 апреля.

"Единственная цель, которая нас волнует, - это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши "красные линии"", - заявил Барро радиостанции franceinfo.

При этом не назвал конкретные вопросы, по которым европейские лидеры собираются уступать.

Переговоры в Европе

По информации Bloomberg, США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. Предложение США предусматривает фактическое замораживание войны, причем временно оккупированные территории Украины останутся под контролем России.

Предложение также предусматривает ослабление санкций против России и отвергает обсуждение стремления Украины стать членом НАТО.

Кроме того, издание Wall Street Journal писало, что предложение также может включать "признание" Вашингтоном оккупированного украинского полуострова Крым "территорией России".

После переговоров в Париже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп выйдет из переговоров, если не будет прогресса в течение нескольких дней.