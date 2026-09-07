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Европа может потерять 300 тысяч рабочих мест из-за Китая

03:56 07.09.2026 Пн
2 мин
В Брюсселе на протест вынесут 10 гробов в качестве символа промышленности, борющейся за выживание
aimg Юлия Маловичко
Европа может потерять 300 тысяч рабочих мест из-за Китая Фото: флаг Китая (Getty Images)
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ЕС рискует потерять около 300 тысяч рабочих мест в промышленности к концу года из-за усиления конкуренции со стороны Китая. Европейские производители также предупреждают о растущей зависимости от китайских компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В отраслевой ассоциации Eurometal заявили, что китайские производители постепенно усиливают контроль над цепями поставок, в том числе за счет экспорта готовой продукции и компонентов, необходимых европейской промышленности.

По оценке ассоциации без изменения нынешней политики Европа может столкнуться с быстрым ростом количества сокращений в промышленности.

Президент Eurometal Александр Юлиус заявил, что китайская промышленная экспансия фактически приводит к "колонизации" европейских производственных цепей.

Почему европейские производители проигрывают Китаю

Одной из главных проблем в Eurometal называют разницу в расходах. Китайские компании имеют преимущество благодаря более низким затратам, в частности из-за отсутствия аналогичных европейских пошлин и углеродных платежей.

В то же время, Китай активно наращивает экспорт продукции, используемой в производстве металлов, химикатов и других товаров. По данным Eurometal, эти компоненты необходимы примерно для 90% промышленного производства.

Европейский торговый дисбаланс с Китаем уже достиг около 360 млрд. евро в год. По данным The Guardian, Китай имеет рекордный профицит торговли с ЕС, который составляет около 1 млрд евро в день.

В Брюсселе готовят акцию протеста

На фоне ситуации представители европейской индустрии планируют провести в Брюсселе акцию протеста. Во время нее используют десять символических гробов, которые должны продемонстрировать угрозу европейскому производству и рабочим местам.

ЕС уже вводил отдельные торговые меры против китайской продукции, в частности, пошлины на электромобили и сталь. Однако в Eurometal считают, что этих шагов недостаточно для решения проблемы.

В настоящее время Евросоюз и Китай проводят переговоры по торговым дисбалансам. В то же время, европейские производители призывают Брюссель действовать быстрее, чтобы сохранить конкурентоспособность промышленности.

Дополнительным сигналом о масштабе проблемы стало решение Volkswagen сократить около 100 тысяч рабочих мест к 2030 году. Компания связывает реструктуризацию, в частности, с ужесточением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Напомним, что КНР также успешно торгует с Россией, зарабатывая на продажах комплектующих к дронам, которые затем атакуют Украину.

Сообщалось, что государственная компания Китая Jilin Chemical Fiber Group могла поставить России материалы, нужные для создания сотен дронов-камикадзе.

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