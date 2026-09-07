Європа може втратитии 300 тисяч робочих місць через Китай

ЄC ризикує втратити близько 300 тисяч робочих місць у промисловості до кінця року через посилення конкуренції з боку Китаю. Європейські виробники також попереджають про дедалі більшу залежність від китайських компонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В галузевій асоціації Eurometal заявили, що китайські виробники поступово посилюють контроль над ланцюгами постачання, зокрема за рахунок експорту готової продукції та компонентів, необхідних європейській промисловості.

За оцінкою асоціації, без зміни нинішньої політики Європа може зіткнутися зі швидким зростанням кількості скорочень у промисловості.

Президент Eurometal Александер Юліус заявив, що китайська промислова експансія фактично призводить до "колонізації" європейських виробничих ланцюгів.

Чому європейські виробники програють Китаю

Однією з головних проблем у Eurometal називають різницю у витратах. Китайські компанії мають перевагу завдяки нижчим витратам, зокрема через відсутність аналогічних європейським мит і вуглецевих платежів.

Водночас Китай активно нарощує експорт продукції, яка використовується у виробництві металів, хімікатів та інших товарів. За даними Eurometal, ці компоненти необхідні приблизно для 90% промислового виробництва.

Європейський торговельний дисбаланс із Китаєм уже досяг близько 360 млрд євро на рік. За даними The Guardian, Китай наразі має рекордний профіцит торгівлі з ЄС, який становить близько 1 млрд євро на день.

У Брюсселі готують акцію протесту

На тлі ситуації представники європейської промисловості планують провести в Брюсселі акцію протесту. Під час неї використають десять символічних трун, які мають продемонструвати загрозу для європейського виробництва та робочих місць.

ЄС уже запроваджував окремі торговельні заходи проти китайської продукції, зокрема мита на електромобілі та сталь. Однак у Eurometal вважають, що цих кроків недостатньо для вирішення проблеми.

Наразі Євросоюз і Китай проводять переговори щодо торговельних дисбалансів. Водночас європейські виробники закликають Брюссель діяти швидше, щоб зберегти конкурентоспроможність промисловості.

Додатковим сигналом про масштаб проблеми стало рішення Volkswagen скоротити близько 100 тисяч робочих місць до 2030 року. Компанія пов'язує реструктуризацію, зокрема, з посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників.