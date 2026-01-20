Размещение войск в Гренландии спровоцировало торговый конфликт между Европой и США
Президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером допустил, что мог быть дезинформирован о целях размещения европейских военных в Гренландии, что повлияло на решение о введении тарифов против ряда стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Sky News.
Президент США Дональд Трамп мог получить искаженную информацию о целях размещения европейских военных подразделений в Гренландии.
По данным журналистов, именно это стало одной из причин принятия решения о введении тарифов против отдельных государств.
В разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер допустил, что сведения о характере военного присутствия на острове могли быть неверными.
Реакция Белого дома
Сообщается, что глава Белого дома воспринял развертывание европейских военных в Гренландии как потенциальную провокацию.
На этом фоне были введены торговые пошлины в отношении стран, которые направили свои контингенты на остров.
Решение рассматривалось как ответ на действия, которые в Вашингтоне сочли угрозой интересам США.
Позиция Лондона
Во время беседы британская сторона пыталась скорректировать восприятие ситуации. По данным Sky News, Стармер настаивал на том, что присутствие военных носит иной характер и не направлено против Соединенных Штатов.
"Стармер пытался убедить Трампа, что военное развертывание касается решения проблем безопасности США, а не противодействия американским угрозам", – добавляет Sky News.
Напоминаем, что власти США пояснили, что внимание к Гренландии рассматривается как часть долгосрочной стратегии национальной безопасности, связанной с развитием ситуации в Европе и Арктике, а также с продолжающейся войной в Украине.
Отметим, что в столице Гренландии, Нууке, отмечен резкий рост спроса на товары для выживания и продукты длительного хранения, что связано с обеспокоенностью жителей возможным вмешательством со стороны США.