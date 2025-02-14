Европа должна играть важную роль в мирном процессе по Украине, - глава МИД Китая

Война России против Украины происходит на европейской земле. Поэтому Европа должна быть задействована в мирном процессе.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По его словам, Китай приветствует переговоры между США и Россией насчет завершения войны в Украине.

"Китай хотел бы, чтобы все усилия привели к миру, особенно если США придут к общему пониманию с Россией. Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", - подчеркнул Ван И.

Также он отверг возможность того, что Китай для давления на Россию сократит импорт российского газа.

"Если Китай не будет покупать газ у России, то у какой другой страны он сможет купить столько газа? Мы должны нести ответственность за свой народ", - заявил глава китайского МИД.