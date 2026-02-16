ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Европа должна учиться": глава ДТЭК Тимченко обсудил в Мюнхене защиту энергообъектов Украины

Понедельник 16 февраля 2026 17:12
UA EN RU
"Европа должна учиться": глава ДТЭК Тимченко обсудил в Мюнхене защиту энергообъектов Украины Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене (фото: linkedin.com)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в LinkedIn.

Читайте также: Это борьба за всю Европу: Тимченко обратился к миру со срочным призывом

По его словам, он разговаривал с лидерами относительно неотложных энергетических потребностей Украины.

"Защита энергетической инфраструктуры с помощью усиленного оружия противовоздушной обороны, и поддержка немедленного энергообеспечения украинских домов мобильными генераторами и оборудованием для ремонта поврежденных электростанций и сети", - заявил он.

Тимченко подчеркнул, что Европа должна учиться на энергетической войне в Украине и усиливать собственную энергетическую безопасность.

"Защита этой инфраструктуры является жизненно важной для национальной безопасности, поэтому инвестиции в проверенные в боях децентрализованные энергетические системы никогда не были такими неотложными", - подчеркнул глава ДТЭК.

Заявления Тимченко на форуме в Давосе 2026

До этого сообщалось, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) на этой неделе ставит целью объединить мировое сообщество для поддержки энергетической системы Украины, подчеркивая беспрецедентную опасность для нее, вызванную ударами РФ.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности. К тому же ранее Тимченко говорил, что в Давосе ДТЭК ищет партнеров для укрепления украинской энергосистемы.

Также на Всемирном экономическом форуме в Давосе Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Мюнхен Мюнхенская конференция по безопасности
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"