"Европа должна учиться": глава ДТЭК Тимченко обсудил в Мюнхене защиту энергообъектов Украины
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в LinkedIn.
По его словам, он разговаривал с лидерами относительно неотложных энергетических потребностей Украины.
"Защита энергетической инфраструктуры с помощью усиленного оружия противовоздушной обороны, и поддержка немедленного энергообеспечения украинских домов мобильными генераторами и оборудованием для ремонта поврежденных электростанций и сети", - заявил он.
Тимченко подчеркнул, что Европа должна учиться на энергетической войне в Украине и усиливать собственную энергетическую безопасность.
"Защита этой инфраструктуры является жизненно важной для национальной безопасности, поэтому инвестиции в проверенные в боях децентрализованные энергетические системы никогда не были такими неотложными", - подчеркнул глава ДТЭК.
Заявления Тимченко на форуме в Давосе 2026
До этого сообщалось, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) на этой неделе ставит целью объединить мировое сообщество для поддержки энергетической системы Украины, подчеркивая беспрецедентную опасность для нее, вызванную ударами РФ.
Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности. К тому же ранее Тимченко говорил, что в Давосе ДТЭК ищет партнеров для укрепления украинской энергосистемы.
Также на Всемирном экономическом форуме в Давосе Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.