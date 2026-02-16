"Европа должна учиться": глава ДТЭК Тимченко обсудил в Мюнхене защиту энергообъектов Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в LinkedIn.

По его словам, он разговаривал с лидерами относительно неотложных энергетических потребностей Украины.

"Защита энергетической инфраструктуры с помощью усиленного оружия противовоздушной обороны, и поддержка немедленного энергообеспечения украинских домов мобильными генераторами и оборудованием для ремонта поврежденных электростанций и сети", - заявил он.

Тимченко подчеркнул, что Европа должна учиться на энергетической войне в Украине и усиливать собственную энергетическую безопасность.

"Защита этой инфраструктуры является жизненно важной для национальной безопасности, поэтому инвестиции в проверенные в боях децентрализованные энергетические системы никогда не были такими неотложными", - подчеркнул глава ДТЭК.