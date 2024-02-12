ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе

Германия, Понедельник 12 февраля 2024 16:32
UA EN RU
Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров значительно увеличить производство оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.de.

"Европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить безопасность оборонной промышленности на следующие несколько десятилетий. Мы должны перейти к крупномасштабному производству вооружений", - сказал Шольц.

По его словам, это "срочно необходимо, ведь мы живем не во времена мира".

"Агрессивная война России в Украине и "имперские амбиции", открыто высказанные президентом Владимиром Путиным, являются главной угрозой европейскому мирному порядку. В этой ситуации действует следующее: если вы хотите мира, вы должны сдерживать возможных агрессоров", - отметил канцлер Германии.

Такое заявление Шольц сделал во время церемонии открытия нового завода Rheinmetall боеприпасов в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. Ожидается, что после строительства и фазы запуска завод будет производить 200 тысяч артиллерийских боеприпасов ежегодно.

Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов

Как ранее сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, концерн построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут поставлять, в том числе, и в Украину.

Паппергер также отверг обвинения в медленном снабжении оружия Украине.

"Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется через несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок", сказал он.

Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.

"В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказ или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро - для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов", - добавил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц
NEWS
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи