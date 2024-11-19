Европа должна быть готова направить военные силы в Украину, - глава МИД Эстонии

Европа должна быть готова направить военные силы в Украину, чтобы поддержать возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой, если его предложит Дональд Трамп. Надежной гарантией безопасности для Украины остается членство в НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет установлен справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме [гарантий] в смысле "сапог на земле", - отметил министр.
Победа Трампа на выборах в США вызвала опасения, что он может навязать Украине соглашение, выгодное Москве, пригрозив прекратить американскую военную помощь. Это ускорило обсуждение среди европейских союзников Украины о способах поддержки страны в условиях возможного изменения позиций Вашингтона.
Цахкна подчеркивает, что Европе будет "очень сложно" предоставить Украине гарантии безопасности без участия США, особенно если это может втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Однако Эстония настаивает на активизации европейских усилий.
"У Великобритании есть возможность и вся ответственность взять на себя лидерство в укреплении безопасности Украины, а Польша уже играет очень активную роль", - сказал министр.
Эстония, тратящая на оборону 3,4% ВВП, также призывает НАТО увеличить минимальные расходы до 2,5%.
"Что у нас есть, так это деньги. У нас много денег. Я не верю правительствам, которые говорят, что не могут просить больше у своего народа", - добавил Цахкна, отметив, что Европа должна инвестировать в расширение оборонного потенциала.
Министр подчеркнул, что судьба Украины определяет архитектуру безопасности всей Европы.
"Сейчас Украина - это первая линия обороны НАТО", - заключил он.
Недавно Associated Press сообщило, что Дональд Трамп, согласно его собственным заявлениям, планирует в первый же день своего пребывания в Белом доме инициировать переговоры между Украиной и Россией.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что способен завершить войну России против Украины за один день. СМИ сообщают, что в обсуждениях фигурировал вариант, предполагающий отказ Украины от части своих территорий.
Британские издания также опубликовали новую версию так называемого "мирного плана" Трампа. Согласно этому плану, между Украиной и Россией может быть создана буферная зона с размещением там европейских военных сил.
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