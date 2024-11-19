Европа должна быть готова направить военные силы в Украину, - глава МИД Эстонии

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет установлен справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме [гарантий] в смысле "сапог на земле", - отметил министр.

Победа Трампа на выборах в США вызвала опасения, что он может навязать Украине соглашение, выгодное Москве, пригрозив прекратить американскую военную помощь. Это ускорило обсуждение среди европейских союзников Украины о способах поддержки страны в условиях возможного изменения позиций Вашингтона.

Цахкна подчеркивает, что Европе будет "очень сложно" предоставить Украине гарантии безопасности без участия США, особенно если это может втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Однако Эстония настаивает на активизации европейских усилий.

"У Великобритании есть возможность и вся ответственность взять на себя лидерство в укреплении безопасности Украины, а Польша уже играет очень активную роль", - сказал министр.

Эстония, тратящая на оборону 3,4% ВВП, также призывает НАТО увеличить минимальные расходы до 2,5%.

"Что у нас есть, так это деньги. У нас много денег. Я не верю правительствам, которые говорят, что не могут просить больше у своего народа", - добавил Цахкна, отметив, что Европа должна инвестировать в расширение оборонного потенциала.

Министр подчеркнул, что судьба Украины определяет архитектуру безопасности всей Европы.

"Сейчас Украина - это первая линия обороны НАТО", - заключил он.