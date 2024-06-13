Европа в лидерах. Какие страны мира стали самыми популярными среди туристов

Всемирная туристическая организация ООН отследила, какие страны больше всего тратят на туристическую отрасль, больше всего зарабатывают на туризме и какие направления в мире стали наиболее посещаемыми и популярными.
РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, какие страны тратят больше средств на развитие туризма и куда путешественники едут чаще всего.
Немецкие, британские и итальянские туристы тратят на путешествия больше денег, сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO). Европейские страны лидируют в рейтинге по нескольким категориям.
Больше всего потратили китайские туристы: общая сумма в 2023 году составила около 183 миллиардов евро. Открыв границы для международных поездок после пандемии COVID, туристы из Китая в путешествиях опередили американцев, которые в прошлом году потратили 114 миллиардов евро. Годом ранее первое место заняли туристы из США.
Немцы были третьими, потратив 104 миллиарда евро, а британцы заняли четвертое место со 102 миллиардами евро. Канада, Италия, Индия, страна-оккупант Россия и Корея завершают список стран, потративших больше всего на туризм в 2023 году, а Италия перескочила с 10-го на седьмое место.
Что касается доходов от туризма, то рейтинг возглавляют США. Страна заработала 164 млрд евро в 2023 году. За Штатами следуют Испания, заработавшая 86 миллиардов евро, Великобритания с 69 миллиардами евро, Франция с 64 миллиардами евро и Италия с 52 миллиардами евро.
Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Австралия, Канада, Япония, Германия, Саудовская Аравия, Макао (Китай), Индия и Мексика завершают список.
Две европейские страны заняли первые места по количеству иностранных путешественников. Франция в очередной раз стала самой посещаемой страной в мире: там за год побывало 100 миллионов иностранных туристов.
Ожидается, что эти цифры повторятся и в 2024: Олимпийские игры в Париже состоятся в июле и августе, и на них приедет много путешественников. Второе место заняла Испания с 85 миллионами гостей.
Фото: Китай стал одной из стран, куда путешественники едут чаще всего (unsplash.com)
В общей сложности семь из 10 самых посещаемых мест оказались именно в Европе. Закрывают список самых посещаемых стран Италия, Германия и Австрия. Это делает Европу одним из самых востребованных регионов. Европа привлекает наибольшее количество иностранных посетителей по всему миру.
Китай также был очень популярным направлением в течение многих лет, но количество посетителей страны резко упало после того, как были введены строгие требования по въезду во время COVID-19. Они упали с 65,7 миллионов в 2019 году до 35,5 миллионов в 2023 году.
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