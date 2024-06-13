Європа в лідерах. Які країни світу стали найбільш популярними серед туристів

Німеччина, Італія, Британія: хто витратив на туризм найбільше

Німецькі, британські та італійські туристи витрачають на мандрівки найбільше грошей, повідомляє Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO). Європейські країни лідирують у рейтингу в кількох категоріях.

Найбільше витратили китайські туристи: загальна сума у 2023 році сягнула близько 183 мільярдів євро. Відкривши кордони для міжнародних поїздок після пандемії COVID, туристи з Китаю у мандрах випередили американців, які минулого року витратили 114 мільярдів євро. Роком раніше перше місце посіли туристи зі США.

Німці були третіми, витративши 104 мільярди євро, а британці посіли четверте місце з 102 мільярдами євро. Канада, Італія, Індія, країна-окупант Росія та Корея завершують список країн, які витратили найбільше на туризм у 2023 році, а Італія перескочила з 10-го на сьоме місце.

Фото: Німеччина входить до рейтингу країн, чиї мандрівники витрачають на туризм найбільше (unsplash.com)

Які країни заробляють на туризмі найбільше

Що стосується доходів від туризму, рейтинг очолюють США. Країна заробила 164 мільярди євро у 2023 році. За Штатами йдуть Іспанія, яка заробила 86 мільярдів євро, Велика Британія з 69 мільярдами євро, Франція з 64 мільярдами євро та Італія з 52 мільярдами євро.

Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Австралія, Канада, Японія, Німеччина, Саудівська Аравія, Макао (Китай), Індія та Мексика завершують список.

Які країни найчастіше відвідують туристи?

Дві європейські країни посіли перші місця за кількістю іноземних мандрівників. Франція вкотре стала найбільш відвідуваною країною у світі: там за рік побувало 100 мільйонів іноземних туристів.

Очікується, що ці цифри повторяться і в 2024 році: Олімпійські ігри в Парижі відбудуться в липні та серпні, і на них приїде багато мандрівників. Друге місце посіла Іспанія з 85 мільйонами гостей.

Фото: Китай став однією з країн, куди мандрівники їдуть найчастіше (unsplash.com)

Загалом сім із 10 найбільш відвідуваних місць виявилися саме в Європі. Закривають список найбільш відвідуваних країн Італія, Німеччина та Австрія. Це робить Європу одним із найбільш затребуваних регіонів. Європа приваблює найбільшу кількість іноземних відвідувачів у всьому світі.

Китай також був дуже популярним напрямком протягом багатьох років, але кількість відвідувачів країни різко впала після того, як були запроваджені суворі вимоги щодо в’їзду під час COVID-19. Вони впали з 65,7 мільйонів у 2019 році до лише 35,5 мільйонів у 2023 році.