Курорты без россиян. Куда ехать в отпуск, чтобы не встретить граждан страны-оккупанта

Куда поехать за границу, чтобы не встретить россиян – в приоритете запроса украинских туристов, планирующих заграничный отдых.

По просьбе РБК-Украина специалист по подбору туров Марина Казакова рассказывает, на каких курортах шансы встретить граждан страны-оккупанта летом этого года минимальные.

Где отдохнуть без россиян: советы туристам

Еще с началом полномасштабного вторжения в Евросоюз начали вводить визовые ограничения для россиян. Санкции касаются преимущественно туристических поездок. В ЕС в 2022 году решили полностью прекратить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

В то же время ряд стран, таких как Эстония, Чехия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, прекратили прием документов на туристические визы для граждан РФ. Польша, Латвия, Литва и Эстония со временем совсем закрыли въезд для россиян с шенгенскими визами, поскольку это представляет угрозу безопасности этих стран.

Впрочем, это вовсе не означает, что в этих странах нельзя встретить россиян. У многих из них, например, есть вид на жительство в странах ЕС.

"Мы не можем гарантировать отели, где не будет россиян – хотя бы потому, что у них может быть двойное гражданство или резидентство другой страны. Но все же на европейских курортах, где нужна шенгенская виза – это Италия, Франция, Испания, Греция – россиян будет меньше", – подсказывает Марина Казакова.

Значительно меньше россиян сейчас можно встретить в Италии (unsplash.com)

Также многие украинские хотели бы провести отпуск в отелях без россиян в курортных пляжных странах. Даже если люди улетают в Турцию, можно минимизировать шансы встречаться с "соседями".

"Есть отели, которые ориентированные только на европейский рынок – например, французы выкупают 80% номерного фонда, а 20% оставляют полякам, британцам и другим. Поэтому можно спросить турагента о таких отелях, которые работают на рынок ЕС", – обращает внимание она.

Всем давно известно, что россияне часто любят выбирать формат отдыха "все включено" и "ультра все включено". Поэтому если вместо Анталии вы будете выбирать, скажем, Бодрум или Кушадасы, регион Даламана, и не будете селиться в отелях, где "все включено", возьмете "завтрак", "завтрак-ужин", то там будет гораздо меньше российских туристов", - говорит Марина Казакова.

Также для летнего отдыха она советует рассмотреть Норвегию, недавно запретившую въезд российским туристам. Там можно взять круиз, прокатиться фьордами.