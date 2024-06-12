Что такое "золотые визы" и почему от них массово отказываются в странах Европы

"Золотые визы" предлагают состоятельным людям возможность фактически "купить" право на проживание – иногда даже без необходимости жить в стране. Страны ЕС постепенно отказываются от "золотых виз", но Венгрия возобновляет программу , отмененную несколько лет назад.

РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, какие страны отказались от этой схемы и почему это произошло.

Что такое "золотая виза" и почему от них отказываются в ЕС

"Золотые визы" постепенно упраздняют по всей Европе – там, где они раньше действовали. В октябре Португалия отменила возможность вложения инвестиций в местную недвижимость для получения "золотых виз", чтобы снизить спекуляции в отрасли. Нидерланды прекратили их действие в январе 2024 года. В этом году Испания также приняла жесткие меры, отменив такие же визы для тех, кто инвестирует в недвижимость страны.

Схемы проживания в обмен на инвестиции предлагают людям возможность получить вид на жительство в стране, купив там дом или сделав большие капиталовложения или пожертвования. Чтобы получить такую визу, нужно быть старше 18 лет, не иметь судимостей и иметь достаточно средств для осуществления необходимых инвестиций.

Есть также "золотые паспорта", официально известные как гражданство по инвестиционным программам. Они также дают доступ ко многим преимуществам пребывания в блоке, включая свободное передвижение между странами.

Фото: От золотых и отказывается все больше стран Европы (best-citizenships.com)

В 2022 году Еврокомиссия призвала правительства ЕС прекратить "продажу" гражданства инвесторам. После начала большой войны в Украине возникли опасения, что эти схемы могут представлять угрозу безопасности. Брюссель также призвал страны еще раз проверить, есть ли у людей, попавших под санкции из-за войны, "золотой паспорт".

В ЕС также заявляли, что схемы такого рода представляют риск безопасности, прозрачности и ценностей, лежащих в основе проекта Европейского Союза.

Также Европейская комиссия предложила приостановить действие соглашения Вануату об отмене виз из-за риска "золотого паспорта". Это объясняется тем, что такая схема позволяет гражданам третьих стран получить гражданство Вануату, а затем обеспечивает им безвизовый доступ к странам Шенгенской зоны.

Где еще действуют "золотые визы" в Европе

От такой опции отказались в Великобритании. Ирландия также отменила Программу инвесторов для иммигрантов, предлагавшую проживание в Ирландии в обмен на пожертвование в размере 500 000 евро или трехлетнюю ежегодную инвестицию в стране в размере 1 миллиона евро. Ирландия уже приостанавливала схему для граждан России в марте 2022 года в рамках санкций, наложенных на страну за вторжение в Украину.

"Золотые визы" все еще действуют в Италии, Греции и Венгрии. В большинстве этих стран для получения права проживать в этих государствах инвестиции от граждан должны составлять несколько сот тысяч евро.