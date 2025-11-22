Европа хочет изменить как минимум 4 пункта "мирного плана" Трампа, - Bild

По данным издания, европейцы не впечатлены предложениями президента США Дональда Трампа по разделу территорий. В частности, речь о пункте, согласно которому Украина должна будет передать России Донбасс.

Также, вероятно, будет обсуждаться вопрос о предложенном сокращении украинской армии, которая и так уступает по численности армии РФ.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц захочет дать понять Трампу, что гарантия безопасности, которую Россия должна предоставить Украине, возможно, не стоит бумаги, на которой она будет подписана.

Тут издание Bild приводит пример, что 1994 году было достигнуто аналогичное соглашение. Тогда Украина отказалась от своего ядерного оружия, и по итогу все равно подверглась нападению РФ.

Еще одним пунктов Bild отмечает, что Мерца особенно раздражает идея Трампа по поводу замороженных российских активов.

"Трамп не только хочет вложить 100 миллиардов долларов США в местную экономику, от чего США получили бы 50 процентов прибыли. С помощью этих средств также планируется создать новый американо-российский инвестиционный инструмент. Тогда Путин еще и нажился бы на своей агрессивной войне", - поясняет издание.

Стоит отменить, что президент Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на спецвстречу в предстоящий понедельник. Она будет посвящена Украина и "мирному плану" команды Трампа.

Он подчеркнул, что план США из 28 пунктов включает важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира.

"Мы готовы присоединиться к работе, чтобы обеспечить устойчивый мир в будущем. Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях Саммита ЕС-Африканский Союз в Луанде в понедельник", – добавил Кошта.