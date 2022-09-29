Европа готовится к возможным отключениям связи из-за газового кризиса, - Reuters

Прекращение поставок газа из РФ может поставить под угрозу работу телекоммуникационных операторов в Европе. Это заставляет их искать резервные пути, чтобы не допустить отключения связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Телекоммуникационная область опасается, что суровая зима станет испытанием для телекоммуникационной инфраструктуры Европы. Это заставляет компании и правительства искать способы смягчения негативных последствий.

"Во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность перебоев в работе мобильной связи", - говорится в сообщении.

В странах Европы привыкли к бесперебойному электроснабжению, поэтому преимущественно нет генераторов резервного питания на длительные периоды времени. Большинство телекоммуникационных башен имеют резервные батареи, которых хватает на 30 минут для работы мобильных антенн.

Во Франции поставщик электроэнергии Enedis, предлагает по самому худшему сценарию прибегнуть к отключениям электроэнергии на время до двух часов. Это не будут касаться больниц, полиции, правительства. Шведский телеком-регулятор PTS работает с операторами и другими госучреждениями. Обсуждаются сценарии на случай нормирования электроэнергии, а также покупают передвижные заправочные станции и мобильные базовые станции.

"Также проводится работа с производителями телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson, чтобы модернизировать оборудование и снизить использование лишней энергии", - добавили напоследок.