Европа хочет посадить Путина за стол переговоров до зимы, готовит план, - Bloomberg

Детали европейской инициативы

Как сообщает издание, возможность проведения переговоров с участием обеих сторон обсуждают чиновники трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании. Они уже провели соответствующие консультации с украинскими коллегами.

По информации источников, европейские лидеры видят окно возможностей для того, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Этому способствует несколько факторов, в частности то, что переговоры под руководством США пока зашли в тупик, а российские войска несут все большие потери на поле боя.

Кроме того, Украина демонстрирует успехи, нанося эффективные удары беспилотниками глубоко внутри РФ, а в самой Москве появляются первые признаки недовольства войной на самом высоком уровне.

Читайте также: Зеленский готов говорить с Путиным вместо ожидания в очереди войн США

Цель союзников и позиция Украины

Начав дипломатический трек сейчас, союзники стремятся избежать очередной тяжелой зимы. Они прогнозируют, что Кремль снова попытается усилить атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, чтобы подорвать моральный дух украинцев.

В то же время инсайдеры отмечают, что европейские страны не будут принуждать Киев к уступкам. Окончательное решение о целесообразности и старте переговоров с Россией будет принимать исключительно президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Эммануэлем Макроном от Франции и канцлером Фридрихом Мерцем от Германии для координации дальнейших шагов.