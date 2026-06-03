Европа хочет посадить Путина за стол переговоров до зимы, готовит план, - Bloomberg

Европейские союзники совместно с Киевом разрабатывают стратегию привлечения России к мирным переговорам. Инициатива связана с изменением динамики на поле боя в пользу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание, возможность проведения переговоров с участием обеих сторон обсуждают чиновники трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании. Они уже провели соответствующие консультации с украинскими коллегами.
По информации источников, европейские лидеры видят окно возможностей для того, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Этому способствует несколько факторов, в частности то, что переговоры под руководством США пока зашли в тупик, а российские войска несут все большие потери на поле боя.
Кроме того, Украина демонстрирует успехи, нанося эффективные удары беспилотниками глубоко внутри РФ, а в самой Москве появляются первые признаки недовольства войной на самом высоком уровне.
Начав дипломатический трек сейчас, союзники стремятся избежать очередной тяжелой зимы. Они прогнозируют, что Кремль снова попытается усилить атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, чтобы подорвать моральный дух украинцев.
В то же время инсайдеры отмечают, что европейские страны не будут принуждать Киев к уступкам. Окончательное решение о целесообразности и старте переговоров с Россией будет принимать исключительно президент Украины Владимир Зеленский.
Ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Эммануэлем Макроном от Франции и канцлером Фридрихом Мерцем от Германии для координации дальнейших шагов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату дипломатического завершения войны, в том числе и к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, Киев ищет новые дипломатические пути, поскольку из-за смещения внимания США на другие мировые конфликты процесс привлечения американских переговорщиков существенно затягивается.
В то же время в Офисе президента отмечают реалистичность завершения "горячей фазы" боевых действий уже в ближайшие месяцы. Руководитель ОП Кирилл Буданов подтвердил, что прекращение войны до начала зимы является прямым поручением главы государства, и Украина обладает необходимыми возможностями для реализации этого плана.
Такая дипломатическая активность разворачивается на фоне изменения динамики на поле боя. Российское наступление на фронте существенно замедлилось, а темпы продвижения оккупационных войск упали до самых низких показателей за год.
Силы обороны компенсируют численное превосходство врага технологиями, масштабно поражая дальнобойными БПЛА военные объекты и предприятия ВПК глубоко в тылу Российской Федерации.