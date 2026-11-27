Лидеры ЕС все охотнее идут на спор с Трампом из-за цифрового налога, оборонных закупок и финансирования Украины. Европейские чиновники объясняют это тем, что им уже нечего терять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, предложенный президентом Европейского совета Антониу Костой проект семилетнего бюджета ЕС предусматривает сбор с компаний с глобальным оборотом свыше 750 млн евро, из которых 50 млн приходится на Европу. Среди плательщиков могут быть Google, Meta и Amazon.
Макрон заявил, что Франция поддерживает эту идею с 2018 года, а Европа имеет "полное право" ввести такой сбор. По его словам, США не соблюдают международные налоговые соглашения, принятые в рамках ОЭСР.
В Госдепартаменте США заявили Politico, что выступают против общеевропейского сбора. Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге ожидает "определенных проблем" с Вашингтоном.
Не все страны ЕС поддерживают эту идею: Швеция выступает против новых собственных ресурсов ЕС, Ирландия против налога, а Люксембург имеет оговорки.
Проект бюджета закрепляет "европейский приоритет" в оборонной и космической сферах. Это фактически исключает американские компании из участия в контрактах, финансируемых из бюджета ЕС. Вашингтон уже раскритиковал эту идею: по данным документа, распространенного в сентябре, такие меры "ослабляют конкурентоспособность и безопасность" ЕС.
Обеспокоенность выразила и Румыния. Министр обороны Штефан-Раду Опря заявил: "Нам нужны американские технологии в Европе". По данным издания, такие публичные протесты скорее исключение.
Дипломаты и депутаты объясняют это поражением Республиканской партии на промежуточных выборах, годами торговых войн и споров по Украине.
"Американцы платят цену за то, что были такими агрессивными в отношении нас. Если мы этого не сделаем, мы все равно заплатим", - сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.
Другой европейский дипломат отметил: "У нас немного поддержки для Украины. Нам пришлось согласиться на несбалансированную торговую сделку. Они и дальше сильно давят. Так что нам терять?".
Во время разговора 19 ноября Трамп, по словам трех европейских чиновников, жаловался на "выбрасывание миллиардов" на оружие и деньги для Украины. Лидеры ЕС, по данным издания, почти не отреагировали на это и рассматривают новый кредит на 45 млрд евро на 2027 год. В бюджете ЕС предусмотрено 100 млрд евро для Украины, а чиновники обсуждают дополнительные кредиты.
Напомним, 19 ноября, по данным Politico, Трамп позвонил на встречу "Коалиции желающих" в Берлине и поставил под сомнение целесообразность дальнейшей многомиллиардной помощи Украине. Это произошло после его встречи с Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. При этом он пообещал не принимать решений по войне без Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что не воспринял слова Трампа как угрозу. По его словам, Трамп говорил, что Европа могла бы тратить эти деньги на себя после окончания войны.
18 ноября Еврокомиссия предложила ссуду Украине на 45 млрд евро на 2027 год. Однако четыре страны ЕС не хотят участвовать в ее финансировании.