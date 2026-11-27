Лідери ЄС дедалі охочіше йдуть на суперечку з Трампом через цифровий податок, оборонні закупівлі та фінансування України. Європейські чиновники пояснюють це тим, що їм уже немає чого втрачати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, запропонований президентом Європейської ради Антоніу Коштою проєкт семирічного бюджету ЄС передбачає збір із компаній із глобальним оборотом понад 750 млн євро, з яких 50 млн припадає на Європу. Серед платників можуть бути Google, Meta та Amazon.
Макрон заявив, що Франція підтримує цю ідею з 2018 року, а Європа має "повне право" запровадити такий збір. За його словами, США не дотримуються міжнародних податкових угод, ухвалених у межах ОЕСР.
У Держдепартаменті США заявили Politico, що виступають проти загальноєвропейського збору. Голова торгівельного комітету Європарламенту Бернд Ланге очікує "певних проблем" із Вашингтоном.
Не всі країни ЄС підтримують цю ідею: Швеція виступає проти нових власних ресурсів ЄС, Ірландія проти податку, а Люксембург має застереження.
Проєкт бюджету закріплює "європейський пріоритет" в оборонній та космічній сферах. Це фактично виключає американські компанії з участі в контрактах, що фінансуються з бюджету ЄС. Вашингтон уже розкритикував цю ідею: за даними документа, поширеного у вересні, такі заходи "послабляють конкурентоспроможність і безпеку" ЄС.
Занепокоєння висловила й Румунія. Міністр оборони Штефан-Раду Опря заявив: "Нам потрібні американські технології в Європі". За даними видання, такі публічні протести є радше винятком.
Дипломати й депутати пояснюють це поразкою Республіканської партії на проміжних виборах, роками торгівельних воєн і суперечок щодо України.
"Американці платять ціну за те, що були такими агресивними щодо нас. Якщо ми цього не зробимо, ми все одно заплатимо", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.
Інший європейський дипломат зазначив: "У нас небагато підтримки для України. Нам довелося погодитися на незбалансовану торговельну угоду. Вони й далі сильно тиснуть. Тож що нам втрачати?".
Під час розмови 19 листопада Трамп, за словами трьох європейських чиновників, скаржився на "викидання мільярдів" на зброю й гроші для України. Лідери ЄС, за даними видання, майже не відреагували на це й розглядають новий кредит на 45 млрд євро на 2027 рік. У бюджеті ЄС передбачено 100 млрд євро для України, а чиновники обговорюють додаткові кредити.
Нагадаємо, 19 листопада, за даними Politico, Трамп зателефонував на зустріч "Коаліції охочих" у Берліні й поставив під сумнів доцільність подальшої багатомільярдної допомоги Україні. Це сталося після його зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Водночас він пообіцяв не ухвалювати рішень щодо війни без Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що не сприйняв слова Трампа як погрозу. За його словами, Трамп казав, що Європа могла б витрачати ці гроші на себе після завершення війни.
18 листопада Єврокомісія запропонувала позику Україні на 45 млрд євро на 2027 рік. Однак чотири країни ЄС не хочуть брати участь у її фінансуванні.