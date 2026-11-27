Цифровий податок

За даними видання, запропонований президентом Європейської ради Антоніу Коштою проєкт семирічного бюджету ЄС передбачає збір із компаній із глобальним оборотом понад 750 млн євро, з яких 50 млн припадає на Європу. Серед платників можуть бути Google, Meta та Amazon.

Макрон заявив, що Франція підтримує цю ідею з 2018 року, а Європа має "повне право" запровадити такий збір. За його словами, США не дотримуються міжнародних податкових угод, ухвалених у межах ОЕСР.

У Держдепартаменті США заявили Politico, що виступають проти загальноєвропейського збору. Голова торгівельного комітету Європарламенту Бернд Ланге очікує "певних проблем" із Вашингтоном.

Не всі країни ЄС підтримують цю ідею: Швеція виступає проти нових власних ресурсів ЄС, Ірландія проти податку, а Люксембург має застереження.

Оборонні закупівлі

Проєкт бюджету закріплює "європейський пріоритет" в оборонній та космічній сферах. Це фактично виключає американські компанії з участі в контрактах, що фінансуються з бюджету ЄС. Вашингтон уже розкритикував цю ідею: за даними документа, поширеного у вересні, такі заходи "послабляють конкурентоспроможність і безпеку" ЄС.

Занепокоєння висловила й Румунія. Міністр оборони Штефан-Раду Опря заявив: "Нам потрібні американські технології в Європі". За даними видання, такі публічні протести є радше винятком.

Чому Європа менше боїться США

Дипломати й депутати пояснюють це поразкою Республіканської партії на проміжних виборах, роками торгівельних воєн і суперечок щодо України.

"Американці платять ціну за те, що були такими агресивними щодо нас. Якщо ми цього не зробимо, ми все одно заплатимо", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

Інший європейський дипломат зазначив: "У нас небагато підтримки для України. Нам довелося погодитися на незбалансовану торговельну угоду. Вони й далі сильно тиснуть. Тож що нам втрачати?".

Суперечка щодо України

Під час розмови 19 листопада Трамп, за словами трьох європейських чиновників, скаржився на "викидання мільярдів" на зброю й гроші для України. Лідери ЄС, за даними видання, майже не відреагували на це й розглядають новий кредит на 45 млрд євро на 2027 рік. У бюджеті ЄС передбачено 100 млрд євро для України, а чиновники обговорюють додаткові кредити.