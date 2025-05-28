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США ограничат визы иностранным чиновникам, которые "цензурируют" американцев

Среда 28 мая 2025 18:25
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США ограничат визы иностранным чиновникам, которые "цензурируют" американцев Фото: госсекретарь США Марко Рубио (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки ограничат выдачу виз иностранным чиновникам, которые замешаны в "цензурировании" американцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в Twitter.

"Слишком долго американцы подвергались штрафам, преследованиям и даже обвинениям со стороны иностранных властей за осуществление своих прав на свободу слова. Иностранцы, которые работают над ущемлением прав американцев, не должны пользоваться привилегией посещать нашу страну. Будь то в Латинской Америке, Европе или в других странах", - написал Рубио.

По его словам, он объявляет о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться к иностранным чиновникам и лицам, причастным к цензуре американцев.

"Свобода слова является неотъемлемой частью американского образа жизни - это естественное право, над которым иностранные правительства не имеют власти", - заявил госсекретарь.

Заметим, что сегодня стало известно о том, что посольства и консульские отделы США получили приказ приостановить новые собеседования с желающими получить студенческие визы. Администрация президента хочет расширить проверки социальных сетей заявителей.

В то же время, федеральный судья Калифорнии издал общенациональный указ, который запрещает администрации Трампа лишать иностранных студентов законного статуса для обучения и работы в США.

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Соединенные Штаты Америки Марко Рубио
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