Европа горит. Почему протесты во Франции распространяются и чем это чревато для Украины

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Причина беспорядков: протесты вспыхнули из-за хронического кризиса в школах и планов правительства сократить социальные расходы, но впоследствии перешли в политическое русло и обычный хаос.

протесты вспыхнули из-за хронического кризиса в школах и планов правительства сократить социальные расходы, но впоследствии перешли в политическое русло и обычный хаос. Распространение по Европе: волна солидарных акций охватила соседние страны из-за общих социально-экономических проблем молодежи.

волна солидарных акций охватила соседние страны из-за общих социально-экономических проблем молодежи. Радикализация политикума: уличное противостояние выгодно крайним политическим силам и грозит уничтожить умеренный центр.

уличное противостояние выгодно крайним политическим силам и грозит уничтожить умеренный центр. Угроза Украине: внутренняя турбулентность смещает фокус внимания союзников и создает риск пересмотра поддержки Киева.

Европейские протесты начались с Франции месяц назад. Первоначальные причины касались проблем образования, которые накапливались в течение длительного времени. Речь идет о ненадлежащих условиях обучения, нехватке учителей, чрезмерной нагрузке, запущенном состоянии учебных помещений.

Стартовали протесты с локальноого инцидента. 17 сентября в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа учителя объявили забастовку из-за кадровых проблем. По их словам, в школе не было преподавателей математики, французского, истории, литературы и других предметов.

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Буквально накануне правительство объявило о намерениях жестко ограничить и сократить финансирование социальных отраслей, в том числе системы образования, в проекте нового бюджета.

На следующее утро учителей поддержали лицеисты. Вокруг здания лицея стали появляться баррикады. Вскоре протесты постепенно распространились по всей Франции. Их поддержали Профсоюз лицеистов и другие школьные объединения, а также студенческие профсоюзы.

В конце сентября акции также поддержали ведущие конфедерации работников государственного сектора: CGT, FO и Solidaires.

Несмотря на то, что большинство демонстраций были мирными, все же некоторые протестующие поджигали мусорные баки, разрушали автобусные остановки или вступали в стычки с полицией. Полицейские ответили дубинками, слезоточивым газом и травматическим оружием для подавления беспорядков.

Надо сказать, что во Франции глубоко укоренена культура уличного сопротивления. Французы традиционно видят в уличных акциях эффективный инструмент давления на власть – это наследие как многочисленных революций XVIII-XIX веков, так и событий 1968 года, а также недавних протестов "желтых жилетов" во время первого срока Макрона.

В общем, протест развивается волнами – стихая преимущественно по будням, и возобновляясь с новой силой на выходных, ведь реакция французских властей на озвученные митингующими проблемы остается половинчатой.

С одной стороны, правительство анонсировало экстренное направление нескольких тысяч учителей на замену в самые проблемные школы, а также пообещало привлечь дополнительные бюджетные средства на ремонт школьных помещений. С другой стороны, не пересмотрены общие параметры строгой экономии в государственном бюджете, что лишь усилило чувство игнорирования протестующих. Дополнительно протест питает жесткая реакция французских силовиков.

Ко всему прочему, французские протесты вышли за пределы одной страны и приобрели общеевропейский резонанс. Солидарные акции, блокирование учебных заведений и студенческие марши перекинулись, в частности, на Бельгию и Италию, Испанию и Австрию.

Там местная молодежь вышла на улицы под схожими лозунгами, выражая поддержку французским лицеистам и протестуя против сокращения расходов на образование и социальных проблем в своих странах.

Политические последствия

Чем дальше, тем больше протесты превращаются в выступления в целом против действующей власти во Франции во всех ее проявлениях. А иногда к повестке дня прилагаются и совсем посторонние вещи.

К примеру, в ходе беспорядков на улицах появились и палестинские флаги. Впрочем, это не удивительно, потому что левоустроенная молодежь в Европе уже давно имеет антиизраильский сантимент, а среди мигрантов из арабских и африканских стран – и подавно.

Во многих местах протесты в принципе потеряли какую-то политическую адженду, сведясь к банальному хулиганству и мародерству.

На политическом уровне протест активно поддержала ультралевая партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Леворадикалы не только публично призвали молодежь продолжать сопротивление, но и пытаются возглавить повестку дня. Похоже, их цель – превратить бунт относительно образования в общенациональную революцию против бюджетной политики Эммануэля Макрона.

Протестующие на крыше машины в центре Парижа (фото: Getty Images)

Ультраправые в этой ситуации поддержали власть и призвали жестко наказывать "вандалов". Однако в более длинной перспективе протесты играют на руку Марин Ле Пен и "Национальному объединению" с их антимигрантской риторикой.

"Очевидно, это, кроме всего, подкрепляет позиции ультраправых во Франции, поскольку власти не могут справиться по состоянию на сейчас происходящее. Многое подчеркивается, что именно мигранты стоят за многими выступлениями, и очень четко это прослеживается в соцсетях", – сказал РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр.Леонов.

По его словам, главная опасность состоит в том, что нынешний кризис угрожает окончательно маргинализировать умеренных политиков во Франции перед президентскими выборами в следующем году.

Если "улица" продолжит радикализироваться, это создаст риск ситуации, когда во второй тур выйдут исключительно радикальные кандидаты – от ультралевых и ультраправых.

Последствия для Украины

Во Франции протест проявился наиболее наглядно. Но тот факт, что его поддержали в других странах Евросоюза, свидетельствует о общности проблем и сложностях их решения.

Похожую тенденцию Европа уже переживала в мае 1968 года. Тогда протесты в Латинском квартале Парижа также начались с требований студентов по реформированию устаревшей системы высшего образования. Но после жестоких столкновений с полицией и возведения баррикад к студентам присоединились профсоюзы и рабочие.

В конце концов, все переросло в протесты по всей Европе, во Франции повлекло за собой политический кризис и впоследствии – отставку президента Шарля де Голля.

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Для Украины нынешняя турбулентность означает значительные риски. Внутренние социальные взрывы в странах-партнерах неизбежно смещают фокус внимания европейских правительств и обществ с внешней политики и отпора российской агрессии на тушение собственных внутренних "пожаров".

Кроме того, радикализация настроений избирателей и возможный приход к власти крайних сил чреваты пересмотром поддержки Киева.

"Ситуация во Франции, в первую очередь, будет влиять и на поддержку Украины, и в том числе на здоровье Европейского Союза, потому что Франция – это одна из ключевых стран ЕС. Если там начнутся попытки остановить финансирование европейских программ, или, например, начать говорить о примирении с Россией, то это приведет к глубокому кризису".

К слову, кремлевская пропаганда уже пытается использовать кадры поджогов и столкновений во Франции для раздувания антимигрантских страхов и продвижения нарратива о "расколотой и слабой Европе".

В 1968 году протесты подавили, однако после них произошли системные реформы. Удастся ли это сейчас – отдельный открытый вопрос. В отличие от тех времен, перед Европой сейчас гораздо больше вызовов и угроз.

Вопрос-ответ (FAQ):

– Почему во Франции вспыхнули протесты?

– Толчком стала забастовка учителей 17 сентября из-за нехватки педагогов, запущенного состояния учебных заведений и чрезмерной нагрузки. Возмущение педагогов и подростков усилилось после анонса правительства о строгом сокращении расходов на социальную сферу в новом бюджете.

– Почему на демонстрациях в Европе появились флаги Палестины?

– Появление ближневосточной символики обусловлено активным участием молодежи из мигрантских пригородов и привлечением ультралевых организаций. В современной протестной среде Европы палестинский флаг рассматривается как универсальный символ сопротивления власти и борьбы с неравенством.

– Какие страны Европы охватила волна образовательных протестов?

Кроме Франции, солидарные акции, студенческие марши и блокировка учебных заведений прошли в Бельгии, Италии, Испании и Австрии. Местная молодежь вышла на улицы под схожими лозунгами против сокращения государственных расходов на образование.

– Как протесты во Франции могут сказаться на поддержке Украины?

– Масштабные внутренние беспорядки заставляют правительства союзников переключать внимание с внешней политики на внутренние проблемы. Кроме того, рост популярности радикальных сил создает риск пересмотра объемов финансовой и военной помощи Киеву.

– Кто выиграет от политического кризиса во Франции?

– Длительная турбулентность и уличные беспорядки играют на руку ультраправым силам, в частности, Марин Ле Пен. Рост хаоса и акценты на мигрантском факторе усиливают антимигрантскую риторику и угрожают уничтожить умеренный политический центр.