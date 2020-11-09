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Єврокомісія закупить 300 млн доз вакцини Pfizer від коронавіруса

Європа, Понеділок 09 листопада 2020 17:44
Єврокомісія закупить 300 млн доз вакцини Pfizer від коронавіруса
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Європейська комісія збирається закупити близько 300 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer і BioNTech. Незабаром має бути підписано контракт.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен.

"Великі новини від Pfizer і BioNTech за підсумком останніх клінічних випробувань вакцини від коронавіруса. Європейська наука працює", - написала вона в Twitter.

Раніше сьогодні стало відомо, що вакцина від коронавіруса розробки фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. При масовому тестуванні зараження коронавірусом сталося менш ніж у 100 пацієнтів.

світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробляються два кандидата на вакцину від коронавіруса.

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