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В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини від коронавірусу

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 11:48
В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини від коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні йде розробка ще одного кандидата в вакцини від коронавірусу. Грант на розробку кандидата в вакцини отримав Інститут біології клітини Національної академії наук України.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень.

"Це була ідея, і ця ідея профінансована через державний грант. Зараз починаються тільки перші доклінічні дослідження, які покажуть, чи є у неї подальший шлях розвитку чи ні. Тобто там ще досить довгий шлях, щоб назвати це продуктом, який згодом можна буде назвати кандидатом на вакцину ", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в середині жовтня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата в вакцини проти COVID-19.

Як писало РБК-Україна, вчені планують випустити українську вакцину через рік.

При цьому у Верховній Раді заявили, що говорити про українську вакцині від COVID-19 зараз поки занадто рано.

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Новини України Суспільство ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавірус

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