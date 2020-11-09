Світові ринки зросли до максимуму на новинах про вакцину від COVID-19

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Ринки розцінюють вакцину як шанс запустити світову економіку

Світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19. Дозвіл в США буде отримано протягом місяця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ринки зросли, оскільки дані були розцінені як велика перемога в боротьбі з пандемією, що забрала життя більш мільйона осіб і похитнула світову економіку. Світовий індекс акцій MSCI, який відстежує акції в 49 країнах, і ф'ючерси, відстежують S&P 500, досягли рекордних максимумів.

Європейські фондові індекси підскочили на 4% до березневих максимумів, безпечна японська ієна впала на 0,5%, а спотові ціни на золото впали на 1,2%.

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що початкові дані великого дослідження свідчать про те, що їх вакцина проти COVID-19 ефективна більш ніж на 90%.

Компанії відзначили, що поки не виявили серйозних проблем з безпекою, і очікують отримати дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях в США в кінці цього місяця.

Багато хто на ринку бачать у вакцині єдиний спосіб запустити глобальну економіку, яка намагається знайти вихід з гіршого за десятиліття спаду.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", оцінюючи ризики від епідемії коронавірусу, більшість (61%) українців бояться більше економічних наслідків цієї кризи, ніж захворювання. З іншого боку, 29% навпаки більше бояться хвороби.