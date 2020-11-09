ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Европа, Понедельник 09 ноября 2020 17:44
Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Европейская комиссия собирается закупить около 300 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Вскоре должен быть подписан контракт.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

"Большие новости от Pfizer и BioNTech по итогу последних клинических испытаний вакцины от коронавируса. Европейская наука работает", - написала она в Twitter.

Ранее сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

Также мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине разрабатываются два кандидата на вакцину от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Вакцина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь