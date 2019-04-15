Єврокомісія виділить додаткове фінансування на будівництво Baltic Pipe

Європейська комісія виділить додаткове фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe, який поєднає Польщу, Данію та Норвегію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Угоду про виділення на проект гранту в розмірі майже 215 млн євро підписали в понеділок, 15 квітня, в Брюсселі за присутності віце-президента Єврокомісії з енергетики Мароша Шефчовича та прем'єра Польщі Матеуша Моравецького.

Планується, що Baltic Pipe дозволить з 2022 року постачати газ з Північного моря до Польщі та, згодом, до країн Балтії. Також цим трубопроводом зможуть транспортувати газ з Польщі до Данії та Швеції, відзначили у Європейській комісії. Брюссель уже раніше виділяв кошти на економічну та технічну оцінку проекту.

Крім того, Європейський союз прагне до диверсифікації поставок газу на його ринок, зокрема за рахунок зрідженого природньогог газу, а також нових трубопроводів, наприклад, EastMed Pipeline, котрий має поєднати родовища у східному Середземномор'ї з Грецією та Італією. Також, оскільки система газопроводів у Євросоюзі розвинена дуже нерівномірно, Брюссель сприяє прокладанню нових "труб" з метою створення єдиного ринку "блакитного палива" у ЄС.

Нагадаємо, в Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський заявив, що прийняті 20 лютого цього року Комітетом постійних представників держав Європейського союзу зміни до Газової директиви не змінять негативної позиції Польщі щодо цієї інвестиції.