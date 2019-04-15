Еврокомиссия выделит дополнительное финансирование на строительство Baltic Pipe

Европейская комиссия выделит дополнительное финансирование на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу, Данию и Норвегию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Соглашение о выделении на проект гранта в размере почти 215 млн евро подписали в понедельник, 15 апреля, в Брюсселе в присутствии вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича и премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и, впоследствии, к странам Балтии. Также этим трубопроводом смогут транспортировать газ из Польши к Дании и Швеции, отметили в Европейской комиссии. Брюссель уже раньше выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.

Кроме того, Европейский союз стремится к диверсификации поставок газа на его рынок, в частности за счет сжиженного природньогог газа, а также новых трубопроводов, например, EastMed Pipeline, который должен соединить месторождения в восточном Средиземноморье с Грецией и Италией. Также, поскольку система газопроводов в Евросоюзе развита очень неравномерно, Брюссель способствует прокладыванию новых "труб" с целью создания единого рынка "голубого топлива" в ЕС.

Напомним, в Европейском парламенте заявили о необходимости свернуть осуществления проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заявил, что принятые 20 февраля этого года Комитетом постоянных представителей государств Европейского союза изменения в Газовой директивы не изменят негативной позиции Польши по этой инвестиции.