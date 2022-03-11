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Єврокомісія виділила Україні 300 млн євро макрофінансової допомоги

Автор: Наталія Юрченко

Європейська комісія виділила Україні 300 млн євро макрофінансової допомоги. Кошти були виділені в екстреному режимі для підтримки економіки країни в умовах війни проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Сьогодні Європейська комісія виділила Україні 300 млн євро в якості екстреної макрофінансової допомоги (МФД). Виділення коштів було прискорене, щоб допомогти підвищити макроекономічну стабільність України в контексті неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це перша частина коштів в рамках нової української економічної програми, розмір якої 1,2 млрд євро. Другий транш у розмірі 300 млн євро буде нараховано вже наступного тижня.

"Програма являє собою конкретну демонстрацію непохитної підтримки України з боку ЄС", - додали в Єврокомісії.

Нагадаємо, що Україна направить арештовані резерви Російської Федерації в розмірі 415 млрд доларів на відшкодування збитків.

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