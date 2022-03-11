Еврокомиссия выделила Украине 300 млн евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия выделила Украине 300 млн евро макрофинансовой помощи. Средства были выделены в экстренном режиме для поддержания экономики страны в условиях войны против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 300 млн евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи (МФП). Выделение средств было ускорено, чтобы помочь повысить макроэкономическую стабильность Украины в контексте неспровоцированного и неоправданного вторжения России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая часть средств в рамках новой украинской экономической программы, размер которой 1,2 млрд евро. Второй транш в размере 300 млн евро будет начислен уже на следующей неделе.

"Программа представляет собой конкретную демонстрацию непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС", - добавили в Еврокомиссии.