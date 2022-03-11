UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еврокомиссия выделила Украине 300 млн евро макрофинансовой помощи

Автор: Наталья Юрченко

Европейская комиссия выделила Украине 300 млн евро макрофинансовой помощи. Средства были выделены в экстренном режиме для поддержания экономики страны в условиях войны против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 300 млн евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи (МФП). Выделение средств было ускорено, чтобы помочь повысить макроэкономическую стабильность Украины в контексте неспровоцированного и неоправданного вторжения России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая часть средств в рамках новой украинской экономической программы, размер которой 1,2 млрд евро. Второй транш в размере 300 млн евро будет начислен уже на следующей неделе.

"Программа представляет собой конкретную демонстрацию непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС", - добавили в Еврокомиссии.

Напомним, что Украина направит арестованные резервы Российской Федерации в размере 415 млрд долларов на возмещение убытков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияПомощь УкраинеВойна России против Украины