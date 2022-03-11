Арештовані резерви Росії будуть спрямовані на відшкодування збитків, - Кудін
Арештовані резерви Російської Федерації, у розмірі 415 млрд доларів підуть на відшкодування збитків Україні. Даної суми достатньо, аби перекрити прямі одноразові витрати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна.
Сьогодні ж Кабінет міністрів разом з іншими урядами шукає механізм передачі Україні арештованих резервів росіян.
Водночас після капітуляції Російська Федерація буде зобов’язана виплатити Україні репарації, які бувають у двох формах: грошові та натуральні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Італійська поліція конфіскувала вілли і яхти на суму не менше 140 мільйонів євро у чотирьох росіян, які були внесені до списку санкцій.
Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.