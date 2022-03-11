Арештовані резерви Росії будуть спрямовані на відшкодування збитків, - Кудін

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна.

Водночас після капітуляції Російська Федерація буде зобов’язана виплатити Україні репарації, які бувають у двох формах: грошові та натуральні.

Сьогодні ж Кабінет міністрів разом з іншими урядами шукає механізм передачі Україні арештованих резервів росіян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Італійська поліція конфіскувала вілли і яхти на суму не менше 140 мільйонів євро у чотирьох росіян, які були внесені до списку санкцій.

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