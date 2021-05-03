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Єврокомісія рекомендувала ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам

Новость на русском → ЄС, Понеділок 03 травня 2021 12:27
Єврокомісія рекомендувала ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам Фото: порядок перетину кордонів визначається самостійно країнами-членами ЄС (Getty Images by Paula Bronstein)
Автор: Даша Харченко

Єврокомісія (ЄК) рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Таке рішення було прийнято вперше з початку пандемії.

Про це йдеться в поширеній заяві Єврокомісії.

Вакцинація повинна була проходити препаратами, сертифікованими Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

"Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не суттєвими цілями не тільки для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС, дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях", - йдеться в заяві.

Порядок перетину кордонів визначається самостійно країнами-членами ЄС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз влітку поточного року має намір почати приймати туристів, щеплених від коронавірусу. Вони повинні бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Нагадаємо, цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському Союзі до червня цього року.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

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