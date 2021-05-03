Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Такое решение было принято впервые с начала пандемии.
Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
Вакцинация должна была проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.
Порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами ЕС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Напомним, цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.
При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.