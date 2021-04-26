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Євросоюз може відкрити кордони для туристів, які щеплені схваленими вакцинами

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 26 квітня 2021 03:59
Євросоюз може відкрити кордони для туристів, які щеплені схваленими вакцинами Фото: щеплені схваленими вакцинами туристи можуть відвідати ЄС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Євросоюз влітку поточного року має намір почати приймати туристів, щеплених від коронавірусу нового типу вакцинами. Вони мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в бесіді з виданням New York Times.

При цьому глава ЄК не розкрила терміни відкриття кордонів Європейського союзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм.

"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському союзі до червня цього року.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

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