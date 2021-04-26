Євросоюз може відкрити кордони для туристів, які щеплені схваленими вакцинами

Євросоюз влітку поточного року має намір почати приймати туристів , щеплених від коронавірусу нового типу вакцинами. Вони мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в бесіді з виданням New York Times .

"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляєн.

При цьому глава ЄК не розкрила терміни відкриття кордонів Європейського союзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському союзі до червня цього року.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.