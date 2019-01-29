Єврокомісія закликала Google, Facebook і Twitter посилити боротьбу з фейками

Компаніям необхідно прийняти додаткові заходи для протидії дезінформації

Европейская комиссия призвала интернет-компании, включая Google, Facebook и Twitter, увеличить усилия по борьбе против дезинформации перед выборами в Европарламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Так, Google, Facebook, Twitter, Mozilla и ассоциации, представляющие рекламный сектор, подали свои первые отчеты о мерах для соблюдения Кодекса практик против дезинформации.

В Еврокомиссии отметили, что компаниям необходимо принять дополнительные меры для обеспечения полной прозрачности политической рекламы до начала европейских выборов во всех государствах-членах ЕС.

Напомним, Европейская комиссия разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году. План представил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип. Отмечается, что во вступительном слове к плану со ссылкой на Центр анализа гибридных угроз Европейской службы внешних связей дезинформация со стороны РФ названа одной из главных угроз для Евросоюза.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявляла, что Евросоюз ждет от 28 глав министерств иностранных дел предложений по противодействию дезинформации.

Также РБК-Украина писало, что ответственный за коммуникации компании Facebook Ник Клегг заявил, что будет создан специальный штаб для противостояния дезинформации и распространению ложных новостей перед парламентскими