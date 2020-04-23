Єврокомісія готує план відновлення економіки на 2 трлн євро

Ілюстративне фото (csamir.com)

Витрати будуть погашатися протягом 7 років державами-членами ЄС

Європейська комісія готує план відновлення економіки Євросоюзу після пандемії коронавіруса на 2 трильйони євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на внутрішню записку Єврокомісії.

Повідомляється, що відповідний план буде обговорюватися сьогодні, 23 квітня, під час відеоконференції за участю лідерів Євросоюзу.

"загалом нові пропозиції зможуть генерувати не менше 2000 мільярдів інвестицій і витрат", - йдеться в записці.

план буде Фінансуватися з майбутнього семирічного бюджету ЄС, Багаторічної фінансової рамкової програми (MFF), а також з тимчасового "інструменту відновлення", яких планується залучити до 320 мільярдів євро на ринках капіталу.

"Приблизно половина цієї суми буде складатися з позик державам-членам. Інша частина залишиться в бюджеті, який буде погашений державами-членами після 2027 року протягом тривалого періоду часу чи буде сплачено в майбутньому додатковими власними ресурсами", - наголошується в записці.

На даний момент дані пропозиції знаходяться на етапі розробки і не надійшли до канцелярії президента Єврокомісії. Вони не будуть обговорюватися на засіданні єврокомісарів на наступному тижні, а будуть розглянуті пізніше.

Раніше Європарламент схвалив план економічного відновлення Європи від наслідків пандемії коронавіруса COVID-19. Він буде розглянутий Європейською радою сьогодні, 23 квітня.

Також повідомлялося, що в ЄС готують рекордний пакет допомоги постраждалій від кризи економіці. Пакет допомоги може досягти 10% від ВВП країн ЄС.