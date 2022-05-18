Єврокомісія представить план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року

Європейська комісія (ЄК) підготувала план з відмови від російських енергоносіїв до 2027 року, вартість якого становить 210 мільярдів євро. Представити його планується в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що даний план містить три етапи, припускаючи нарощування імпорту газу з інших країн, зокрема Єгипту, Ізраїлю та Нігерії, прискорення переходу на відновлювані джерела енергії, а також розробку механізмів для економії енергії.

За даними агентства, ЄК хоче домогтися збільшення частки відновлюваних джерел енергії до 45 відсотків і скорочення споживання енергії на 13 відсотків до 2030 року.

Раніше стало відомо, що Євросоюз (ЄС) вирішив залучити 20 мільярдів євро шляхом продажу додаткових квот на викиди вуглецю, щоб профінансувати зниження залежності від енергоресурсів Росії.

Як розповіли джерела, Європейська комісія (ЄК) розглядає можливість продажу через аукціон частини сертифікатів на викиди парникових газів з резервного фонду стабільності ринку.