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Еврокомиссия представит план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году

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Брюссель, Среда 18 мая 2022 05:00
Еврокомиссия представит план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году Фото: Еврокомиссия представит план по отказу от российских энергоносителей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Европейская комиссия (ЕК) подготовила план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, стоимость которого составляет 210 миллиардов евро. Представить его планируется в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что данный план включает в себя три этапа, предполагая наращивание импорта газа из других стран, в частности Египта, Израиля и Нигерии, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также разработку механизмов для экономии энергии.

По данным агентства, ЕК хочет добиться увеличения доли возобновляемых источников энергии до 45 процентов и сокращения потребления энергии на 13 процентов к 2030 году.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) решил привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать снижение зависимости от энергоресурсов России.

Как рассказали источники, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка.

Напомним, сегодня "Газпром" отказался от прокачки газа через Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа". В компании заявили, что это связано с ответными российскими санкциями.

Отметим, ранее Москва отказалась перенести точку транзита газа в Европу через Украину. В результате прокачка снизилась на четверть.

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