Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туризму в ЄС

Європейська комісія представила план по безпечному відкриття кордонів і відновлення туризму в Європейському союзі. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Повідомляється, що керівництво Єврокомісії спрямоване на те, щоб дати можливість людям вільно переміщатися в межах Євросоюзу, а також допомогти туристичному сектору почати відновлюватися після пандемії коронавіруса.

зокрема, країнам, яким вдалося подолати поширення COVID-19, рекомендується зняти обмеження на свободу пересування. Якщо епідемічна ситуація в країні не дозволяє загальне зняття обмежень, тоді пропонується поетапний план зняття обмежень. При цьому підхід до зняття обмежень повинен бути гнучким і включати можливість повторного посилення заходів.

Відкриття кордонів повинно проводитися на основі трьох критеріїв:

Епідеміологічного - на основі керівництва Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) і з використанням регіональної карти, розробленої ECDC;

здатність застосовувати заходи стримування на протязі всієї подорожі, у тому числі на прикордонних переходах, включаючи додаткові заходи, яких фізична дистанціювання може бути складним;

економічні і соціальні міркування - спочатку визначають пріоритетність транскордонного переміщення в ключових областях діяльності, включаючи особисті причини

При цьому акцентується увага не на принципі недискримінації, коли країни закликають відкривати кордони в рівній мірі для країн ЄС.

Для транспортних перевезень рекомендується збереження дистанції за рахунок зменшення щільності пасажирів. При цьому повинні використовуватися засоби індивідуального захисту, такі як маски.

Раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС продовжити закриття кордонів до 15 червня. В Комісії повідомили, що таке рішення має бути прийнято, так як ситуація з COVID-19 залишається нестабільною.