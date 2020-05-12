ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокомісія 13 травня представить план відкриття кордонів і туризму в ЄС

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:14
Єврокомісія 13 травня представить план відкриття кордонів і туризму в ЄС
Ілюстративне фото (csamir.com)

Єврокомісія рекомендуватиме трьохетапний підхід до відкриття кордонів між державами-членами ЄС

Завтра, 13 травня, Європейська комісія представить план, за яким будуть відкриті кордони та відновить свою діяльність туристичний бізнес в Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як повідомляється, Європейська комісія рекомендуватиме трьохетапний підхід до відкриття кордонів між державами-членами ЄС. Так, агентство по боротьбі з хворобами (ECDC) буде надавати дані регіонів де спостерігається низький рівень зараження коронавірусом, щоб можна було відмовитися від карантинних обмежень у межах Шенгенської зони.

Крім того, у проекті йдеться й про те, що мандрівники зможуть ознайомитися з інтерактивною картою, до якої увійдуть новітні заходи прикордонного контролю, заходи і умови поїздки. Ідея полягає в тому, щоб дозволити людям планувати поїздки більш ефективно і навіть уникати подорожей. Разом з тим, у ньому порушується питання про дорожні ваучери і повернення грошових коштів.

Як зазначається, стратегія Комісії все ще може змінитися і буде обговорюватися високопоставленими посадовими особами пізніше сьогодні.

Нагадаємо, в прийнятті рішення щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.

Теги Новини України ЕврокомиссиятуризмкордонКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся