Єврокомісія 13 травня представить план відкриття кордонів і туризму в ЄС

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Єврокомісія рекомендуватиме трьохетапний підхід до відкриття кордонів між державами-членами ЄС

Завтра, 13 травня, Європейська комісія представить план, за яким будуть відкриті кордони та відновить свою діяльність туристичний бізнес в Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як повідомляється, Європейська комісія рекомендуватиме трьохетапний підхід до відкриття кордонів між державами-членами ЄС. Так, агентство по боротьбі з хворобами (ECDC) буде надавати дані регіонів де спостерігається низький рівень зараження коронавірусом, щоб можна було відмовитися від карантинних обмежень у межах Шенгенської зони.

Крім того, у проекті йдеться й про те, що мандрівники зможуть ознайомитися з інтерактивною картою, до якої увійдуть новітні заходи прикордонного контролю, заходи і умови поїздки. Ідея полягає в тому, щоб дозволити людям планувати поїздки більш ефективно і навіть уникати подорожей. Разом з тим, у ньому порушується питання про дорожні ваучери і повернення грошових коштів.

Як зазначається, стратегія Комісії все ще може змінитися і буде обговорюватися високопоставленими посадовими особами пізніше сьогодні.

Нагадаємо, в прийнятті рішення щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.