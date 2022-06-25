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Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти

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Україна, Субота 25 червня 2022 12:17
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги. Ці кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, угоду між урядами України та Німеччини підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Отримання коштів очікується вже найближчим часом.

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, грантова допомога означає, що ці кошти Україні повертати не потрібно.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

У червні до держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалент 773 млн доларів США) кредиту від Канади. Це - перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

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