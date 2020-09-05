В ЄС запропонували спільні правила визначення карантинних зон

В Єврокомісії бачать необхідність в загальних обмеженнях для поїздок всередині Євросоюзу в умовах пандемії коронавируса. Країнам ЄС пропонуються критерії, за допомогою яких вони зможуть визначати, чи вводити їм обмеження на подорожі в інші країни ЄС.

Ці рекомендації представили на прес-конференції в Брюсселі єврокомісари з питань юстиції Дідьє Рейндерс і з внутрішніх справ Ильва Йоханссон, повідомляє DW.

"Для багатьох громадян, покладаються на можливість безперешкодно здійснювати поїздки (всередині ЄС, - ред.) Кожен день, какофонія національних правил в ЄС стала надмірною тягарем. Ми хочемо це спростити", - заявив Рейндерс.

"Ми хочемо чіткої системи" зелений, оранжевий, червоний ", а не калейдоскопа різноманітних заходів", - додала Йоханссон.

Як зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головним завданням є забезпечення європейцям вільного переміщення по ЄС і в той же час обмежити поширення COVID-19.

"Через різноманітними обмежень зараз важко зрозуміти, куди і як ми можемо їхати", - заявила вона.

Єврокомісія запропонувала три критерії, за якими держави ЄС зможуть визначати, чи вводити обмеження на подорожі. А саме: загальна кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів; відсоток позитивних тестів на коронавірус від загальної кількості проведених тестів; кількість тестувань на 100 тисяч населення за останній тиждень.

Усі ці дані, за задумом Єврокомісії, держави ЄС щотижня повідомлятимуть у Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC). При чому дані мають бути розбиті за регіонами, щоб обмеження запроваджували не для всіх країн, а лише для окремих їхніх територій.

На основі отриманих даний ECDC публікуватиме мапу країн ЄС і Європейської економічної зони, де країни та регіони будуть позначені відповідно до спільного кольорового коду.

Зеленим кольором позначать території, де кількість нових випадків буде менше 25, а частка позитивних тестів - нижче 3%.

Помаранчевим - регіони, де кількість нових випадків менше 50, але частка позитивних тестів перевищить 3%, або навпаки - нових випадків від 25 до 150, при частці позитивних тестів нижче 3%.

Червоним кольором позначать зони, в яких понад 50 нових випадків зараження і частка позитивних тестів вище 3%, або кількість нових випадків перевищить 150 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Передбачена і "сіра" зона - для територій, де провели менше 250 тестів на 100 тисяч населення або немає достатньо інформації про кількість тестів і нових випадків.

Єврокомісія пропонує зробити обов'язковим карантин або тест на COVID-19 для тих, хто повертається з "червоних" і "сірих" зон. Водночас у Брюсселі підкреслюють, що державам ЄС слід утриматися від заборони на в'їзд на їх територію для жителів інших країн Євросоюзу.

Оскільки обмеження на поїздки і карантин - це повноваження держав ЄС, Єврокомісія внесла свої пропозиції у вигляді рекомендацій для рішення Ради ЄС. Представники національних урядів розглянуть цей документ в найближчі тижні. Причиною рекомендацій Брюсселя стали дуже різні карантинні правила і обмеження на поїздки всередині ЄС.

Нагадаємо, за даними Євростату, в червні 2020 року всі сектори послуг в Європейському союзі скоротилися в порівнянні з лютим 2020 року через через COVID-19: загальний сектор послуг в ЄС втратив 16,4% за цей період, тоді як сектор туристичних послуг впав на 75,0%.

Також поідомлялося, що у Єврозоні зріс рівень безробіття на тлі пом'якшення карантину.