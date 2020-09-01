У Єврозоні зріс рівень безробіття на тлі пом'якшення карантину

Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)

У липні 2020 року в Єврозоні зріс рівень безробіття на тлі пом'якшення карантину у деяких країнах. При цьому економіка Єврозони в другому кварталі на 12,1%.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на дані Євростату.

"Липень ознаменувався деяким ослабленням заходів COVID-19 у багатьох державах-членах ЄС, але, попри це, з урахуванням сезонних коливань, рівень безробіття в єврозоні зріс до 7,9% з 7,7% у червні. Хоча ці цифри вказують на погіршення ситуації, вони залишаються нижче тих, які спостерігалися під час європейської кризи суверенного боргу", - йдеться в повідомленні.

За даними Євростату, в липні безробітними були 15,184 мільйона чоловіків і жінок в ЄС, 12,793 мільйона з яких перебували в Єврозоні. Порівняно з червнем, число безробітних збільшилося на 336 000 осіб в ЄС і на 344 000 осіб в 19 країнах єврозони.

Нагадаємо, ще в грудні 2019 року Європейська комісія звітувала, що рівень безробіття в країнах Європейського союзу знизився до рекордних показників.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оновила прогноз на 2020 рік, згідно з яким економіка країн ЄС впаде на 8,3%.