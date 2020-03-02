Єврокомісія підтвердила готовність прийняти в ЄС Албанію і Північну Македонію

Єврокомісія підтвердила рекомендацію про початок переговорів про вступ у Європейський союз з Албанією і Північної Македонією. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Повідомляється, що 2 березня Єврокомісія опублікувала доповнений доповідь з Албанії і Північної Македонії, в якому говориться, що обидві країни досягли відчутних результатів для вступу в Євросоюз.

"Країни активізували свою роботу і досягли нових відчутних і стійких результатів в ключових сферах, визначених у висновках Ради від червня 2018 року. Комісія твердо дотримується своїх рекомендацій про початок переговорів про приєднання з Албанією і Північної Македонією, і я сподіваюся, що держави-члени приймуть позитивне рішення в найближчі тижні", - повідомив комісар по сусідству і розширенню Олівер Варгелі.

Очікується, що Рада ЄС повинен підтримати цю рекомендацію в квітні.

Нагадаємо, в жовтні Рада Євросоюзу ухвалила рішення про перенесення переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії на початок 2020 року. Зокрема, заблокував початок переговорів президент Франції Еммануель Макрон.

Також РБК-Україна писало, що Європейська комісія розробила нові правила розширення Євросоюзу. Документ дозволяє створювати додаткові стимули для країн-претендентів, які показують хороші результати. Нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії і Герцеговині, Косово і Північної Македонії.