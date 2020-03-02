Еврокомиссия подтвердила готовность принять в ЕС Албанию и Северную Македонию

Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз с Албанией и Северной Македонией. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Сообщается, что 2 марта Еврокомиссия опубликовала дополненный доклад по Албании и Северной Македонии, в котором говорится, что обе страны добились ощутимых результатов для вступления в Евросоюз.

"Страны активизировали свою работу и достигли новых ощутимых и устойчивых результатов в ключевых областях, определенных в выводах Совета от июня 2018 года. Комиссия твердо придерживается своих рекомендаций о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, и я надеюсь, что государства-члены примут положительное решение в ближайшие недели", - сообщил комиссар по соседству и расширению Оливер Варгели.

Ожидается, что Совет ЕС должен поддержать эту рекомендацию в апреле.

Напомним, в октябре Совет Евросоюза принял решение о переносе переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии на начало 2020 года. В частности, заблокировал начало переговоров президент Франции Эммануэль Макрон.

Также РБК-Украина писало, что Европейская комиссия разработала новые правила расширения Евросоюза. Документ позволяет создавать дополнительные стимулы для стран-претендентов, которые показывают хорошие результаты. Новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии.