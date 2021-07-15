ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єврокомісія подала до суду на Грецію через низьку якість повітря

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 15 липня 2021 15:51
Єврокомісія подала до суду на Грецію через низьку якість повітря Фото: Єврокомісія судитиметься з Грецією через якість повітря (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія вирішила звернутися до суду ЄС через низьку якість повітря у Греції. Низька якість повітря в Греції, як заявили в Єврокомісії, пов'язана з високим рівнем діоксиду азоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

Як пояснює Єврокомісія, держави-члени ЄС зобов'язані вживати заходів, щоб не було перевищень граничних значень забруднення повітря, які встановлені європейським законодавством. Однак Греція не дотримується своїх зобов'язань.

реція постійно і наполегливо перевищувала річне граничне значення діоксиду азоту в Афінах. Вона також не вжила відповідних заходів, щоб максимально скоротити перевищення. Тому Єврокомісія вважає, що зусилля грецької влади на сьогодні були незадовільними та недостатніми, і подає на Грецію до суду ЄС", - йдеться у заяві.

Діоксид азоту - газ, який виникає внаслідок діяльності людей, такої як дорожній рух, зокрема дизельного транспорту, та промисловості. Перевищення рівня цього газу в повітрі спричиняє серйозні захворювання, такі як астма та зниження функції легенів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия Греція воздух Суд
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва